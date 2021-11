“Mi familia nunca me dio un abrazo”: Yuhui emocionó con triste historia sobre su clan en China

Contó una parte muy desconocida de su vida. Yuhui Lee se sinceró en el último capítulo de El Discípulo del Chef, donde habló sobre su familia.

Es que el último episodio del programa fue de lo más emotivo. Sobre todo porque era donde se elegía a los cinco grandes finalistas de las cocinas de CHV.

Para esto, los chefs Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán visitaban a a cada postulante en sus casas, minuto donde el asiático habló de su polola, con quien lleva seis años juntos y tiene planes de casarse.

¿Y el resto de su familia? Ese fue un momento aún más sensible para el miembro de Sabingo, quien relató la triste historia con su clan.

Yuhui se emocionó

Así, Yuhui reveló de entrada que “de chiquitito mi abuelita me cuida, no tengo ni papá, ni mamá. Mi abuelita me cuida”.

Todo esto mientras los chefs le pedían cocinar un platillo que le recordara a sus afectos más cercanos, donde el chino preparó un plato con sopa, chuleta y fideos.

Entonces, el amigo del Zafrada comentó que “por cultura, mi familia nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca me dijo te amo, nunca nada”.

Incluso, señaló cuáles eran sus planes cuando por fin pudiese ver nuevamente a la matriarca de su familia. “Ahora cuando vuelva a casa le diré ‘abuelita, un abrazo’ y ella me dirá ‘no, qué vergüenza’. Yo le diré ‘abuelita, un abrazo no más'”, cerró un sensible Yuhui.