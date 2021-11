Cota Castelblanco enfrenta complejo drama familiar por grave acusación de expareja

Hace unos meses atrás, Cota Castelblanco revelaba de forma radiante que estaba esperando a su primera hija junto a su pareja, Nicolás Pardo.

La actriz mostraba así todo su embarazo y la felicidad que éste le trajo a ella y a su pareja, con quien mantenía 19 años de diferencia.

Sin embargo, el idílico momento se acabó hace algunos días, cuando Pardo hizo una seria acusación contra la joven.

Un escándalo de proporciones del que la protagonista de teleserie como La Reina de Franklin todavía no da su versión.

La acusación contra Cota Castelblanco

Así, Pardo publicó en su cuenta de Instagram que la pequeña Nicoletta, que nació el pasado 8 de agosto, no sería su hija.

“Estoy muy triste. Devastado. Hoy supe que no eras mi hija. No eras mi sangre. No te había concebido yo. Pero no. La vida no es así como te la enrostra el mundo o una parte miserable de él. Porque yo sí te concebí. Te concebí en mi piel el día que supe que venías al mundo, y puedes no ser mi sangre pero le diste tú a mi sangre, un fuego nuevo que desconocía y atesoro”, escribió.

Y agregó que “no te voy a olvidar, ni dejaré de sentirte mía, porque tú me hiciste tuyo, porque un papel no borra lo que escribió el corazón”.

La situación generó gran controversia en las plataformas digitales, donde recibió apoyo de actores como Pipo Gormaz, quien le comentó “un abrazote”, y de Isidora Urrejola, que le dijo “gran valor, eres admirable”.

En tanto, Cota Castelblanco, la gran apuntada con esta polémica, no se ha referido al tema. Y la última publicación que compartió en sus redes fue de un video musical que estrenó. Sin embargo, varios de sus amigos la defendieron en la misma publicación de su ex, acusándolo de nunca haber estado presente como progenitor. ¿Cuál será su versión de la compleja historia?