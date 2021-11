Diana Bolocco confesó que vivió horrible episodio de acoso sexual: “Es súper fuerte”

Estaban analizando un horrendo caso de acoso, cuando Diana Bolocco decidió sincerarse respecto a un complejo episodio que vivió en su juventud.

La animadora del Mucho Gusto transparentó en el programa el difícil hostigamiento que sufrió de parte de un hombre.

Todo partió porque en el matinal de Mega denunciaron a un exhibicionista, acusado de desnudarse y masturbarse en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad, que mostraron cómo se acercaba a una joven que paseaba a su perro.

“Estaba completamente desnudo, y me di cuenta que se estaba masturbando”, contó en cámara una de las víctimas.

El testimonio de Diana Bolocco

Entonces, Diana decidió sacar la voz desde el estudio, haciendo una impactante confesión. “A veces a uno le puede parecer ‘gracioso’, pero la verdad es que en el fondo no lo es”, comenzó diciendo.

Y agregó que ella misma había pasado por una situación de este tipo. “A mí me pasó cuando yo iba a estudiar, había un exhibicionista que se paseaba afuera de mi colegio y en otros de la zona, con abrigo y desnudo debajo”, relató.

Incluso, confesó que éste no fue el único hostigamiento que experimentó. “También me tocaron personas que se masturbaron en la micro al lado mío. Me pasó varias veces cuando era chica. Es súper fuerte tener que enfrentarse a eso”, señaló.

Finalmente, Diana Bolocco cuestionó en el Mucho Gusto que las mujeres tengan que seguir soportando este tipo de acoso. “¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que hace ese tipo de cosas?”, cerró.