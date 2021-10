Renata Bravo reveló qué famosa le quitó a su pololo: “Me dio la depre, me puse a llorar”

Renata Bravo hizo una seria confesión en Podemos Hablar: una famosa colega le quitó a uno de sus pololos.

La revelación sorprendió a todos. Sobre todo cuando la expanelista de Milf contó quién era la mujer: una conocida actriz.

Pero vamos por partes. Lo primero que manifestó Bravo fue que esto ocurrió hace años, cuando se fue a Algarrobo con una de sus parejas.

“Yo vestida con jeans, un polerón, súper playa… y dé repente llega una mina, minifalda de mezclilla, una carterita cruzada, una alpargatitas, para ella no existe el frío y para mala suerte mía se sienta al lado de mi pololo”, relató.

Y agregó que “yo nunca más existí para él, nunca más se enteró que estaba yo. La incomodidad de todos, todos se daban cuenta, esa sensación de trágame tierra”.

Pancha Merino, la gran villana de Renata Bravo

Entonces, Bravo comentó que “yo ahora la amo, la adoro, en ese tiempo no era conocida… Era Pancha Merino”, dejando boquiabiertos al resto de los invitados del espacio de CHV.

“Era igual de linda que hoy en día, imagínate, 16, 17 años más linda todavía, hasta a mí me gustó”, manifestó.

La actriz expresó que la situación fue tan compleja que, desde el mismo momento en que conoció a Merino, su pareja nunca más la pescó.

“Llegamos a Santiago, pasa lunes, martes y miércoles y nunca más me llamó”, señaló, agregando que decidió llamar a su casa y le dijeron que su galán aún no regresaba.

“Me dio la depre, me puse a llorar, los ojos hinchados”, indicó la actriz, añadiendo que su ex “nunca más volvió”.

Entonces, los amigos en común le confirmaron que su pololo se había emparejado con la protagonista de Adrenalina.

“Uno de ellos me abraza y me dice ‘pucha, lo siento tanto, no es culpa de nadie, es la situación. Se enamoraron y ahora viven juntos'”, dejándola en shock.

De esta forma, Renata Bravo confesó que, muchos años después, le contó el hecho a Pancha Merino, quien nunca tuvo conciencia de cuánto hizo sufrir a su colega.