Luli desató tremendo debate: entregó controvertida opinión sobre el aborto en Pecados Digitales

Estuvo invitada a Pecados Digitales, programa donde la revisan los celulares a los famosos. Y ahí, Nicole Luli Moreno encendió el debate en redes sociales.

Todo porque, en una de las secciones del programa de Mega, hablaron sobre el aborto con la constituyente Eleonora Espinoza, quien manifestó que “creo que ninguna mujer tiene derecho sobre la vida de otro cuerpo”.

La modelo escuchó atentamente y luego entregó su opinión, que iba en la misma línea de la invitada, es decir, en contra.

“La verdad es que yo pienso muy parecido a ella (Espinoza), sorry pero voy a hablar en lo personal, yo adoro a los niños y en lo personal, valga la redundancia, yo estoy en contra del aborto”, manifestó.

Moreno agregó que “yo no me haría un aborto, siento que es un fetito, o sea, es un ser vivo que yo lo voy a llevar adentro”.

Luli recibió varias críticas

Entonces, Javiera Contador, la conductora, le mostró las opiniones de los llamados “celuvidentes”, que la criticaron duramente por sus dichos.

“La opinión que yo di es personal. Yo no me lo haría, porque yo amo a los niños, yo los respeto. Yo no estoy escribiendo detrás de un celular, yo actúo, yo voy y cuido a un niño. Yo adoro a los niños, por eso yo en lo personal no me haría un aborto, eso no implica que esté en desacuerdo con lo que estamos discutiendo en este momento”, explicó.

Sin embargo, en redes sociales los cuestionamientos hacia la blonda continuaron. Y algunos fueron bien tajantes con ella.

Siento que Luli ni se esforzó en pensar para poder dar un argumento para respaldar su opinión de estar en contra del aborto. #PecadosDigitales — Sebastián Muñoz (@SebaMunozOrtiz) October 31, 2021

"que se cuiden po" dice la luli, weón me molesta tanto que las que no quieren abortar le quieran cortar el derecho de por lo menos de tener el acceso a información y decidir a otras mujeres, de tener apoyo en caso de, como si fuese una decisión tan fácil #PecadosDigitales — 🍒 (@xchileann) October 31, 2021

Luli dice "matar niños" cuando la discusión contempla detener el DESARROLLO EMBRIONARIO. Típico de pro-fetos malinterpretar y usar conceptos para apelar al sentimentalismo barato e imponer su pensar arcaico y moralista que no ayuda en nada al desarrollo social. #PecadosDigitales — ciss (@ciss49055703) October 31, 2021

Sinceramente hay muchas personas que no está preparada para hablar del aborto y Luli no es la excepción #PecadosDigitales — Y a n n i 🦋 (@_hija_dela_luna) October 31, 2021

No por estar a favor del aborto no quieres a los niños, que onda Luli?????#PecadosDigitales — Karen M (@Karenmunozzg) October 31, 2021

De esta forma, Luli abrió el debate al entregar su opinión en Pecados Digitales.