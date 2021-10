Bon Jovi dio positivo por covid-19 justo antes de subir al escenario

Jon Bon Jovi debió abstenerse de subir al escenario luego de marcar positivo en un test PCR de covid-19.

El artista se iba a presentar en Miami (Estados Unidos) cuando se enteró que estaba contagiado de la enfermedad que ha mantenido al mundo entero en pandemia estos últimos dos años.

Los asistentes al concierto lo estaban esperando en el recito Loews South Beach cuando un hombre subió al escenario para comunicar el contagio. “Está bien”, dijo sobre el estado de salud de Bon Jovi, quien dio positivo a covid-19, y que regresaría a su casa a descansar.

De la misma forma, informaron que la banda no se contagió de la enfermedad, a pesar de estar en contacto con el vocalista, recogen medios internacionales.

Es así como, a pesar de la lamentable situación, el resto de la banda decidió tocar para los asistentes que habían llegado al concierto para oír a la banda del cantante de 59 años.

En tanto, trascendió la información que el artista está vacunado con dos dosis contra la enfermedad, motivo por el que no debería enfrentar mayores complicaciones.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG

— Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021