Tanza Varela se declara antivacuna y arremete contra la tercera dosis: “No sé qué tengan dentro”

Ya había declarado hace un tiempo que era antivacuna. Y ahora, Tanza Varela arremetió con todo contra la tercera dosis.

Es que la actriz no esta de acuerdo con inocularse. Y así lo planteó en sus redes sociales, donde manifestó su postura.

“Ahora sí que los detesto… Ya me puse dos por la humanidad contra mi voluntad. ¿Ahora una tercera? Estoy enojada”, expresó junto a un aviso del Ministerio de Salud que informó que, en los próximos meses, quienes no cuenten con esta dosis no tendrán acceso al Pase de Movilidad.

Una situación que indignó a la exchica reality, por lo que se descargó con ácidos comentarios contra las medidas sanitarias.

Tanza, antivacuna

Así, Varela indicó muy molesta que “no, no me gustan las vacunas…No tomo si quiera una aspirina para el dolor de cabeza, no me gusta que me inyecten cosas que no sé qué mierda tengan dentro”.

La rubia agregó que “me puse la vacuna contra mi voluntad”, dejando claro que, si hubiese sido por ella, no se habría inoculado.

Tanza explicó que “lo hice por la humanidad con la que vivo, pero no quiero una tercera dosis”.

Un reclamo que se suma a cuando, en julio pasado, la actual empresaria también se indignó cuando no pudo viajar a México por no tener al día sus vacunas. ¿Qué les parecen los dichos de Tanza Varela?