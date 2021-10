“Estoy en el suelo”: Jordi Castell se sinceró con potente reflexión tras el término de su relación

Jordi Castell sorprendió al mundo del espectáculo tras revelar que su relación había llegado a su fin. Bajo este contexto, el fotógrafo entregó algunos detalles a través de un Live de Instagram.

Mediante el espacio web de conversación con Kathy Salosny en Dosis Diaria, Castell se refirió al difícil momento que está atravesando.

Todo comenzó cuando la comunicadora le preguntó si tenía algo que decir.“Confiésate conmigo pues. Confiésate“, expresó.

“Estoy hecho mier… Estoy en el suelo“, se apresuró a contestar el opinólogo.

“Y además lo peor de todo es que estoy viviendo algo que sabía que iba a vivir, entonces llevo una agonía larga. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuidarme. No hablar mal de la persona por la que aposté todos estos años. Ni tampoco faltarle el resto a él o su entorno“, agregó.

“No voy a hablar las razones por qué pasó o por qué no pasó. Yo a Chiloé me fui sin tenerlo planificado, sin escoger el destino y me fui un poco tratando de salvar la situación que estaba viviendo” indicó Jordi Castell.

“Más que un mea culpa, por supuesto que estoy súper conectado con cuáles fueron mis errores, dónde falté, cuánto permití, por qué permití tanto y por qué no avisé antes. Me estoy haciendo muchas preguntas” explicó el comunicador, revelando que sigue pensando sobre la situación.