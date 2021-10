Capitán Kirk lo logró: actor que interpretó a conocido personaje de Star Trek viajó al espacio

Kirk, el astrocapitán de Star Trek, viajó al espacio. Escrito así, pareciera no tener mucho sentido, pues siempre estuvo entre las estrellas. La distinción está entre la ficción y la realidad: ocurrió que el actor que interpretaba al cautivante personaje, William Shatner, participó este miércoles en el segundo viaje recreativos que la empresa Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos a las afueras de la Tierra.

Shatner, de 90 años, despegó durante la mañana de ayer desde Texas, Estados Unidos, junto a Audrey Powers, vicepresidenta de Blue Origin; Chris Boshuizen, cofundador de Planet, empresa dedicada a la captura de imágenes satelitales; y Glen de Vries, ejecutivo de la empresa Dassault Systèmes. Sin embargo, lo llamativo estuvo en el intérprete del personaje de Star Trek: a sus 90 años, se transformó en la persona más longeva en viajar al espacio.

