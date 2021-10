Carolina Escobar desmintió a Pamela Díaz por supuesto conflicto con María Luisa Godoy: “Es una pena”

Carolina Escobar regresó el lunes al Buenos Días a Todos. Y lo hizo en medio de un mal momento para el programa, donde varios de sus miembros se han ido y se vive una especie de restructuración permanente del matinal.

De hecho, hace unos semanas se desvinculó a la productora ejecutiva Pamela Díaz, mientras que la productora general Carolina Fuentes y los periodistas Ana María Silva y Mauricio Huentenao renunciaron al show mañanero.

Esto ha hecho que en paneles como el Me Late Prime comenten la situación y la tachen de “crisis”. Y, frente a eso, Pamela Díaz lanzó hace unos días unos dichos incendiarios.

“Me contaron que la pareja de animadores, Gonzalo Ramírez y Carola Escobar, fueron a pedir la renuncia de María Luisa Godoy, pero me lo contaron… Me lo contó alguien muy importante, que no puedo decir el nombre”, dijo La Fiera.

Unas declaraciones que no cayeron nada de bien al interior del programa, y menos en Carolina Escobar, quien recién se reintegró tras una compleja cirugía a su tobillo.

Carolina Escobar versus Pamela Díaz

Carola sacó la voz sobre las palabras de la morena. Y lo hizo en el medio Tiempo X, donde indicó de entrada que “son rumores y nada más, porque de verdad no hay asidero detrás de eso”.

Incluso, manifestó su molestia, expresando que “es una pena que teniendo tanto que aportar, tanto por lo cual trabajar en nuestro país a través de las comunicaciones, nos concentremos, a veces, en cosas que creo que si no hay una fuente real detrás, pueden llevar a generar malas ondas innecesarias”.

La periodista también se refirió a la gran migración que ha tenido el programa y que ha dado pie a los rumores de que el clima al interior no anda nada de bien.

“Siempre es duro perder compañeros de trabajo, pero también es un ambiente que es tan móvil. Hay mucha rotación de gente. Así como se van grandes talentos, llegan otros también”, concluyó Carolina Escobar.