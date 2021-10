¡Love is in the air! Michelle y Barack Obama compartieron románticas dedicatorias para celebrar su aniversario

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, la abogada, administradora universitaria y escritora, Michelle Obama, emocionaron al mundo virtual tras compartir una serie de tiernas fotografías para celebrar los 29 años que llevan de relación.

“¡Feliz aniversario, Miche! Durante los últimos 29 años, me encantó ver al mundo, llegar a conocerte no solo como hija del South Side, sino como madre, abogada, ejecutiva, autora, Primera Dama y mi mejor amiga. No puedo imaginar la vida sin ti” expresó el político llenándose de halagos y muestras de afecto en los comentarios de la publicación.

Bajo este contexto, la ex Primera Dama estadounidense también aprovechó sus redes sociales para hacer un reconocimiento, instancia en la que compartió una foto comparativa en la cual se puede ver a ambos más jóvenes versus cómo están en la actualidad.

“Cómo empezó y cómo va, Feliz aniversario, Barack, ¡Te amo!” escribió Michelle acompañando la captura junto a Barack Obama.

Cabe destacar que no es primera vez que ambos conmocionan al mundo digital con sus muestras de afecto, pues en 2020 también aprovecharon la instancia para evidenciar el compañerismo y admiración que sienten por el otro.

“Incluso con todo lo que está pasando, quise tomar un momento para desear un feliz aniversario al amor de mi vida. Cada día con Michelle me hace un mejor esposo, mejor padre, y un mejor ser humano. Este año, aunque apreciamos los buenos deseos, lo que en verdad nos encantaría es que llegues a cada una de las personas en tu vida que puedan votar…Feliz aniversario, Miche. Te amo” escribió el exmandatario en dicho momento.

Asimismo, en aquella oportunidad, Michelle compartió: “28 años con éste. Te amo Barack, por su sonrisa, su carácter y su compasión. Estoy tan agradecida de tener como pareja a través de todo lo que la vida nos lanza. Este año, tenemos una petición para ti, elige a una persona en tu vida que pueda no votar y asegúrate de que lo haga. ¡Cuéntanos de eso en los comentarios! Ese es el mejor tipo de mensaje de aniversario. Te amo, Barack”.