¡Volvieron los rumores de romance! Angelina Jolie y The Weeknd nuevamente estuvieron juntos en Los Ángeles

Los rumores de romance entre la actriz Angelina Jolie y el cantante The Weeknd están lejos de acabar, luego que fueran fotografiados juntos nuevamente en el mismo restaurante italiano en el que habían sido vistos anteriormente en Los Ángeles.

La imágenes fueron publicadas por el diario británico Daily Mail, donde se ve a la pareja salir del restaurante luego de haber estado compartiendo en la zona privada por más de dos horas.

De acuerdo a dicho medio, la actriz y el cantante llegaron por separado al lugar, pero se retiraron juntos en el automóvil del intérprete de “Blinding lights”.

La primera aparición en conjunto de la pareja fue en el mismo lugar el pasado 30 de junio, cuando se encendieron los rumores que hoy están lejos de acabar.

EXCLUSIVE: Angelina Jolie and The Weeknd fuel dating rumors as they step out together AGAIN https://t.co/QDCqyHbpNA

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 27, 2021