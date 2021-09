“Yo no me río…”: Caída en vivo de Rodrigo Sepúlveda desató carcajadas

Durante la transmisión del espacio de la mañana de noticias de Mega, Rodrigo Sepúlveda protagonizó una caída que se transformó en un divertido momento que no pasó desapercibido.

El episodio ocurrió cuando el periodista se encontraba revisando algunas imágenes de redes sociales, en las cuales se podían ver capturas de los desayunos que los televidentes estaban enviando.

Bajo este escenario, “Sepu” recibió una inesperada imagen de una trabajadora del canal.

“Noo, ¿La Olgui, nuestra maquilladora?”, dijo el comunicador con sorpresa. Momento después Sepúlveda comenzó a retroceder para poder mirar mejor el mensaje.

En ese minuto, Rodrigo Sepúlveda olvidó que a sus espaldas había un sobresalto de la estructura del canal, por lo que se tropezó y protagonizó una caída, casi saliendo del plano.

La risa de sus compañeros

“Es que me caí…me fui“, comenzó diciendo entre risas, para luego pasar a referirse a la reacción de sus compañeros. “A ver, para (les dijo): cuando alguien se cae yo no me río“.

“Supieran ustedes… miren (se sacó el audífono y lo llevó al micrófono). Solo risas y burlas“, se quejó mientras reclamaba con humor la reacción de sus compañeros de equipo.

Tras la caída, el periodista aprovechó de arreglarse la ropa y seguir con la dinámica: “estamos bien todos… deja armarme” sentenció Rodrigo Sepúlveda mientras seguía mirando las fotos que llegaban al espacio de Mega.

Revisa el divertido momento a continuación: