Diana Bolocco indignada por mensaje de cercano a candidato presidencial: “Me sentí agredida”

No se lo esperaba. Diana Bolocco desclasificó este viernes en el Mucho Gusto los amenazantes mensajes que recibió por parte del entorno de un candidato presidencial.

Todo comenzó cuando hablaban con José Antonio Neme y la conductora reveló que, tras hablar sobre los patrimonios de los postulantes a La Moneda, hubo uno al que no le pareció para nada la información que se entregó en pantalla.

Por eso, un miembro de su equipo la habría contactado directamente, mediante mensajes de WhatsApp. “Me descompuso la tarde, me descompuso mal. Me mandó un mensaje largo diciendo que ‘nosotros habíamos mentido descaradamente’ y otro tipo de cosas, que ‘habíamos afectado una familia completa’, en fin”, reveló.

Y agregó que “estaba concentrada en el trámite entonces me costó leer, porque era una persona que no tengo registrada en mi celular”.

Diana manifestó que “me costó ver quién era y tuve que abrir la foto. Ese hombre estaba muy molesto y me manda un audio del programa de tres minutos, para dar fe de la mentira que habríamos cometido nosotros”.

La respuesta de Diana Bolocco

Ante tal emplazamiento, la conductora de Mega no se quedó callada. “Sabes qué, perdóname, bájame cuatro cambios ya que aquí, desde mi óptica, nadie mintió, hablamos de una información pública y entiendo que nos faltó un dato, pero nadie mintió”, respondió furiosa.

Y le comentó a Neme que el hecho “me perturbó mi tranquilidad mental, creo que uno no tiene por qué agredir a una persona, porque yo me sentí agredida”.

Finalmente, Diana Bolocco expresó que “le dije, ‘te invitó a ver el programa, porque si te lo contaron es distinto, y si no, escucha de nuevo el audio que me mandaste porque no hay ninguna mentira y sabes qué, me jodiste la tarde'”. Muy molesta.