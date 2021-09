¿Se casa? La caótica pedida de matrimonio que Luli reveló en Pero con Respeto

Nicole Moreno, más conocida como Luli, protagonizó una divertida noche en el programa de Chilevisión Pero Con Respeto.

La rubia no sólo habló de su nueva vida fitness, sino que reveló también varios secretos inesperados de su vida, como por ejemplo una acontecida pedida de mano.

La modelo reveló que se iba a casar. Y con toda la pompa posible, ya que la forma en que le pidieron matrimonio fue épica.

Luli detalló que su enamorado del momento la llevó a un restaurante y ahí le tenía preparado un especial brindis. Uno que finalmente no resultó nada de bien.

¿Luli dio el sí?

La blonda indicó que su galán no encontró nada mejor que poner la roca dentro de las copas donde bebían un rico espumante. “Una copa de champán y el anillo estaba por acá, pero yo ni siquiera había cachado. No me lo imaginaba, nada”, comentó Moreno.

Y añadió que todo casi terminó en una gran tragedia: “de repente casi me trago el anillo. ¡Pero cómo no me dice antes!”.

La situación sacó las risas de todos en el estelar, donde le preguntaron si finalmente había dado el sí, algo que finalmente Luli no confesó, como tampoco quiso trasparentar el nombre del novio que había tratado de llevarla al altar.