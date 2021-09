Kathy Contreras contó cómo supo que estaba embarazada de su hija hace un año

Con un íntimo relato sobre cómo se enteró de su embarazo, Kathy Contreras celebró el día que se enteró del embarazo de su hija en redes sociales.

La ex participante de Calle 7, de TVN, publicó una imagen en sus redes sociales junto a su bebé en donde contó su vivencia.

“Hoy para mí es un día muy importante, se cumple un año desde que me enteré que tenía a Selvita en mi vientre como semillita, un camarón le llamábamos“, comenzó el texto compartido en su perfil de Instagram, en donde suma 427 mil seguidores.

“Recuerdo haberme levantado el 22 de Septiembre del 2020 a la espera de mi ‘lunita’ (menstruación), era mi primer día de atraso y sentí por la mañana mi útero como palpitaba de una manera que jamás lo había sentido, realmente sentí mi segundo corazón, no dude y llamé de inmediato a ‘Colorblind’ Muñoz”, recordó sobre cuando le contó a su pareja.

“Partí a comprarme dos test de embarazo ¡Y sí! Ambos positivos”, continuó en el texto publicado en la plataforma social.

“Para asegurarme partimos al doctor para realizar examen de sangre y el ginecólogo me dice: ‘pero sólo tienes un día de atraso, esperemos o eres como relojito‘ y yo le contesté que sí, soy muy ordenada en mi ciclo y conozco mi cuerpo”, continuó el relato. “Y acá estamos las dos ya cada día conociéndonos más”, dijo sobre su bebé.

“Fue la decisión con más terror que me ha tocado tomar, la más desafiante y hermosa al mismo tiempo, tuve un bello embarazo y hoy la maternidad, si bien me tiene cansadita, no cambio este momento por nada: el mejor regalo del universo es crecer a través de la maternidad, es un cambio que te empuja con un fuego tremendo para ir por esa vida que quieres y mereces”, concluyó Kathy Contreras en el relato sobre su hija.