Kathy Salosny desclasificó detalles de su salida del Mucho Gusto: “Sufrí maltrato”

Kathy Salosny decidió prender el ventilador respecto a uno de los episodios más difíciles de su vida: su precipitada salida del matinal Mucho Gusto.

La animadora lo hizo en PCR, el estelar nocturno de CHV, donde reveló detalles desconocidos de su dolorosa despedida.

“Siento mucha nostalgia por ‘Mucho gusto’. No me despedí, me dieron la posibilidad, pero fue bien ingrata la posibilidad que me dieron”, reveló.

La exconductora de Mega comentó además algunos de sus sentimientos luego de que la sacaran de pantalla.

“Fue muy dura mi partida, un duelo que me costó cerrar porque sentí que sufrí maltrato, sentí que fui ninguneada”.

El desahogo de Kathy Salosny

Junto a esto, la ahora empresaria gastronómica hizo también algunos descargos respecto a las figuras femeninas en TV.

“Siento que en nuestra sociedad todavía hay un menosprecio a las mujeres que no son como el mundo conservador quiere que sean, casadas con hijos, que no piensen mucho y que tampoco hablen”, relató.

Y añadió que “cuando uno hablaba más de la cuenta u opinaba; ella la feminista. Cosas muy fuertes se decían que yo escuche en mi oído, si yo hubiese estado casada y con hijos hay más respeto”.

De esta forma, pasada la medianoche del lunes, Kathy Salosny se desahogará en las pantallas de Chilevisión. ¿Qué otros secretos revelará sobre el Mucho Gusto?