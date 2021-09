Liam Gallagher mostró su heridas tras sobrevivir a caída de un helicóptero

Una caída desde un helicóptero sufrió Liam Gallagher durante la noche del viernes después de un concierto en el Festival de la isla de Wight en Inglaterra.

Así lo contó el propio artista en sus redes sociales, mostrando cómo quedó su rostro después del accidente. “Fíjense que anoche me caí del helicóptero”, comenzó su relato junto a una fotografía de su cara en Twitter.

“No puedes decir que todo está bien. ¿Quién dijo que Rock and Roll está muerto? Keith Moon come tu piel de tambor”, dijo en tono de humor refiriéndose al fallecido baterista de The Who.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Luego compartió otra fotografía de una cerveza. “Lo que no te mata te hace más duro”, escribió en la publicación.

What doesn’t kill ya makes ya TUFF GONG pic.twitter.com/jqvw9op7d2 — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

En el mismo tonto, Liam Gallagher aseguró que su cara accidentada tras la caída del helicóptero sería la portada de su próximo álbum.

Luego compartió otro tuit que también fue ampliamente compartido en redes sociales. “La vida es preciosa, hagamos que suceda. No estoy jugando, solo podemos hacerlo una vez”, escribió el músico de 48 años.

Life is precious let’s make it happen I’m not messing about we only get to do it once I’m coming in a mess I’m going out in style c’mon you know I have no time for balloon 🎈 knots — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Estas respuestas fueron entregadas por el artista en redes sociales luego que los fanáticos del ex Oasis mostraran preocupación por su estado de salud.

Durante estos últimos días, el músico generó polémica tras contestar a su hermano Noel, quien aseguró que volvería a la banda si le pagaban 120 millones de euros. “Yo lo haría gratis”, respondió causando controversia entre los fanáticos de la extinta banda inglesa.