Cardi B compartió la primera foto con su bebé recién nacido

Hace algunos días la rapera Cardi B compartió en redes sociales la primera foto de su bebé recién nacido.

La intérprete de 28 años le dio la bienvenida a su segundo hijo junto a Offset con una fotografía de los tres. Según contó Cardi B en la imagen, el bebé nació el pasado 4 de septiembre.

Muy fiel a su estilo “lujoso“, la artista aparece cubierta con una manta de Louis Vuitton, además de estar maquillada y llevar sus uñas arregladas.

Este bebé es el segundo de la pareja, quienes ya son padre y madre de Kulture, su hija de tres años. Por su parte, es el quinto hijo de Kiari Kendrell Cephus (nombre real de Offset), quien ya es padre de Jordan, Kody, Kalea y la bebé que comparte con Cardi B.

“Cuando estaba embarazada de Kulture, mucha gente decía como, ‘Oh, él ya tiene tres hijos; ¿Por qué tendrías un hijo con alguien que [tiene] tres hijos? ‘ Y es como, ¿Cómo es eso tan malo?. Mi papá tiene ocho hijos y todos nos llevamos bien y se siente mejor, más lleno”, dijo Cardi B a Vogue cuando fue consultada sobre los hijos de su pareja.

“Siento que sus hijos dan vida y un toque de diversión cuando están en su casa. De hecho, me encanta. Saca a relucir un lado diferente de él que me gusta ver, y me encanta ver a mi bebé interactuando con sus hermanos. Cuantos más, mejor”, aseveró.

Es por esto que el rapero compartió la noticia del nacimiento con el mensaje: “Capítulo 5”. En la foto, aparece sosteniendo a su hijo recién nacido mientras su esposa lo mira.

Hay que señalar que Offset y Cardi B mantienen una relación amorosa desde agosto de 2017, mismo año en el que se comprometieron y que se casaron en secreto.