“Si tengo alguna posibilidad, la vida es hoy”: La coqueta confesión de Renata Bravo y Miguelo

Hace un par de semanas el foco de los romances en la farándula estuvieron sobre el programa culinario de Chilevisión, El Discípulo del Chef, siendo Gala Caldirola e Iván “Potro” Cabrera quienes han sorprendido a los seguidores del show con rumores de una posible relación. Sin embargo, otra pareja de integrantes del espacio se convirtieron en protagonistas: Renata Bravo y Miguelo, quienes confesaron tener una especial relación hace años.

Todo comenzó cuando el músico contó que ambos tienen una larga historia de amistad, y que si bien nada ha pasado entre ellos, hay sentimientos “escondidos” por el otro.

“Es mucho tiempo lo que llevamos amándonos con la Renata Bravo, pero nunca ha pasado nada… Pero bueno, en una de esas ahora nos podemos reivindicar. ¿Quién sabe?”, señaló Miguelo riéndose.

De igual manera, la actriz entregó su opinión dando un poco de esperanza a esa relación. “Mi amor platónico fue Miguelo por muchos años“, explicó, haciendo referencia a que ambos se conocieron en el programa ‘Corazón Partío’ de TVN.

“Yo hacía a la ‘Panchita Rickenberg’… Yo tenía gente que me amenazaba porque decían que yo las imitaba a ellas. Daba miedo andar en el canal y Miguelo me decía ‘Renata, no te preocupes, porque tú no andas sola, andas conmigo‘”, confesó.

La relación entre Renata Bravo y Miguelo

Renata Bravo confesó que a veces iba a ver a Miguelo a sus presentaciones, e incluso se sentaba en primera fila. “Él se iba como con 20 minas y yo quedaba llorando“, enfatizó Bravo.

“Sentía que era mi amor platónico en su momento, pero ahora… Ahora queda una amistad y mucha admiración. Y bueno, si por ahí tengo alguna posibilidad, la vida es hoy” terminó por contar la actriz.

“Es que siempre me ha gustado la Renata, pero nunca me he atrevido a decirlo“, añadió Miguelo mientras dejaba en evidencia que ambos mantienen una muy buena relación.