“Estoy un poco impactada”: Vale Ortega se lanzó en picada contra quienes critican su postura sobre la lactancia

Una ola de críticas recibió Vale Ortega luego que anunciara que dejará la lactancia a su hijo de siete meses y medio, Ollie.

Esto sucedió luego que la periodista contara en sus redes sociales que estaba en proceso de “destetar” a su bebé. Es así como decenas de personas criticaron la decisión de Valeria Ortega, quien optó aclarar la situación en su Instagram en una publicación este viernes.

“Quiero contarles que estoy un poco impactada por la cantidad de mensajes que he recibido a propósito de la lactancia, que se transformó en una bola de nieve. Lo que más me impresiona es que aún sea tema que una mujer decida sobre su cuerpo, algo que ni siquiera debería ser cuestionado”, escribió Vale Ortega.

Y agregó: “Por cierto, el juicio que hay detrás de eso también (de otras mujeres/mamás) Que muy pronto, que demasiado tarde, lo cierto es que es decisión de cada una”.

“No hay nada correcto o incorrecto. Lo más importante es que mamá y bebé estén felices”, aseveró la madre que tuvo a su bebé el pasado 23 de enero.

“Muchas gracias de verdad. Es muy importante poner estos temas sobre la mesa y lo más importante: no meterse en maternidad/paternidad/lactancias ajenas”, concluyó en la publicación Vale Ortega sobre la lactancia.

En marco del mismo tema, la comunicadora conversó con el diario Las Últimas Noticias para explicar su determinación. “Lo hice porque simplemente lo quiero hacer. La decisión es súper personal y nadie debe meterse”, dijo.

En tanto, la decisión surgió en medio de unas vacaciones que tuvo junto a su familia. “Me sentí esclavizada. Tenía que sacarme leche, levantarme en la noche, porque la libre demanda tiene eso. No me podía sacar leche y congelarla porque andábamos de paseo y no teníamos las comodidades de la casa”, explicó.