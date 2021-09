¡No aguantó! Emilia Daiber terminó abruptamente El Discípulo del Chef tras seria polémica con los participantes

Quedó la grande: En el capítulo de la noche del jueves de El Discípulo del Chef se vivió una tensa situación que hizo que Emilia Daiber, la conductora, quedara en una posición muy incómoda.

Todo partió tras la prueba de eliminación, donde los equipos azul y rojo tenían que preparar tres tipos de tortas. En esa instancia, la producción cambió las reglas, por lo que Carolina Bazán y Sergi Arola, capitanes de cada equipo, tenían sólo 20 minutos por estación para dar instrucciones.

La situación fue un desastre. A tal punto que, cuando llegaron a presentar los postres para la evaluación, Ennio Carota se negó a probarlos.

“No hay ganador. Siendo muy honesto y transparente, para mí no hay ganador”, lanzó después, poniendo en una compleja situación al espacio, ya que al no elegir a nadie podían irse dos famosos en vez de uno.

Emilia Daiber, muy incómoda

El hecho hizo que Emilia Daiber, la conductora, quedara en una tensa posición. “Estoy tan incómoda como ustedes”, soltó la rubia.

Y agregó que “les pido por favor que me entiendan también a mí. Las reglas del juego no las pongo yo. Todos conocemos como son. Tiene que haber sí o sí un ganador (…) somos conscientes de que las cambiaron porque las cambiaron antes de iniciar los duelos de eliminación. Estas decisiones se toman antes y no es una sorpresa”.

Ahí, Sergi Arola perdió el control. Y gritó que “¡me elimino yo, ya está! ¡Me elimino yo, fuera! El que ha hecho el ridículo soy yo”, en un tenso momento.



La conductora de CHV puso orden mientras todos gritaban: “¿Puedo pedir atención? Por favor calmémonos un poco. Yo sé que están disgustados. Yo sé que están incómodos. Estoy tratando de ver qué solución le podemos dar a esto (…) siento que no estamos llegando a un acuerdo. De verdad, estamos todos, al parecer muy molestos, frustrados. Lo vamos a conversar con la producción del equipo, pero este capítulo de ‘El Discípulo del Chef’ va a llegar hasta acá”.

Así, Emilia Daiber cortó el programa. Y luego, en el Instagram del espacio, hizo varios descargos junto a los chefs involucrados, tratando de explicar la desagradable situación que tuvieron que enfrentar.