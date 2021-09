Entrevistada de Mucho Gusto habló mal de Tonka Tomicic y de Rafael Araneda: “De lejitos nomás”

Una divertida dinámica fue la que ocurrió este viernes en el Mucho Gusto mientras entrevistaban a diferentes personas en la calle.

El móvil del matinal se trasladó hasta Lo Vásquez, lugar donde conversaron con Rosa, una mujer que tenía entre sus cosas varias fotografía junto a diferentes famosos.

Diana Bolocco y José Antonio Neme de inmediato se sintieron intrigados con cómo había conseguido tantas imágenes con rostros.

Y, ante eso, no dudaron en consultarle, al igual que el notero en terreno, quien le dijo “¿alguna desilusión que se haya llevado con algún famoso? que usted diga ‘pucha, quería una fotito y me salió con esto'”.

Entrevistada del Mucho Gusto echó al agua a las figuras

La señora Rosa manifestó de una que “Rafa Araneda… no, no quería que se acercaran a él, nada”.

Y luego, echó al agua a otra figura. “La otra, a modo de cahuín, es la Tonka. De lejitos nomás, decía”, confesó.

Entonces, Diana Bolocco le preguntó “¿en qué circunstancia señora Rosa no quisieron tomarse fotos? ¿fue para una gala o se los topó en su restaurante?”.

“La Tonka fue para una gala. Estaba toda la gente ahí, dentro en el casino ahí, cuando ellos suben el ascensor y le pedían que se acercaran… mucha gente se acercaba, todos los famosos, pero ella decía ‘no, tómeme fotos de ahí de lejitos'”, reveló.

Entonces, José Antonio Neme, quien durante el último tiempo ha sido muy cercano a la animadora de Canal 13, pidió no hablar mal de ella.

“Yo creo que quizá había mucha tensión de gente, la Tonka no lo ha pasado bien… quizá en algún momento ella… no es que no quisiera tomarse una foto con usted”, indicó el periodista.

Finalmente, el conductor del Mucho Gusto se cuadró absolutamente con la animadora del Bienvenidos, lo que provocó las risas de su compañera Diana Bolocco. “El José se tomó un café con ella una vez y ya es su vocero”, lanzó.