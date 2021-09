¡Renunció al programa! Tutú Vidaurre desclasificó desconocida rabieta en Masterchef Celebrity

Tutú Vidaurre lo pasó mal en el último capítulo de Masterchef Celebrity. Y todo por una compleja prueba donde debían cocinar pirañas.

Resulta que el programa puso a los peces vivos frente a todos los concursantes, que pensaron durante varios minutos que tendrían que cazarlos.

Esa situación descompuso a un nivel épico a la actriz, a tal punto que lo expresó en cámara y también detrás de ella.

“Mi mente estaba a mil por hora, me empecé a desesperar demasiado… yo no voy a sacarlas, de verdad que se me cambia la cara”, manifestó la rubia.

La renuncia de Tutú Vidaurre

Así, la joven desclasificó posteriormente que “dije bueno, yo no voy a ver esto, no voy a presenciar esto así que me fui y abandoné el programa”.

La situación no se notó en pantalla. Eso, hasta ahora, donde si uno ve con cuidado las imágenes del episodio efectivamente el puesto de la actriz se ve vacío cuando Yamila Reyna se aproxima a sacar su piraña de la pecera.

“Me fueron a buscar y me explicaron que era una demostración, la pasé muy mal”, confesó Tutú Vidaurre, quien ahora transparentó todo el entuerto de su pataleta en Masterchef Celebrity.