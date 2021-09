¡Qué miedo! Helhue Sukni compartió video donde se ve supuesta presencia paranormal que asustó a sus seguidores

Estaba haciendo una de sus clásicas transmisiones y videos. Entonces, Helhue Sukni dejó entrever una imagen que causó terror entre sus seguidores.

Resulta que la abogada estaba promocionando a una pyme, cuando de pronto, tras informar que estaba sola en su casa, se vio a alguien junto a ella.

“La tía Helhue está con paltas Requena que me las trajeron de regalo y como a mí me encantan las paltas, me hice hoy día en la mañana porque estoy solita”, expresó en el inicio de su registro.

Entonces, la rubia agarró la cámara y la movió para mostrar su entorno, instante donde se vio a una figura extrañísima detrás.

Helhue y la escena paranormal

Así, el sitio de espectáculos Miraloquehizo.cl recogió el registro donde efectivamente se observa un extraño ser, que de inmediato levantó suspicacias.

El escalofriante video de Helhue Sukni pic.twitter.com/vY5QHtmhK9 — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 9, 2021

Esto porque, mientras algunos murieron de susto mencionándole a la abogada que estaba en presencia de un fantasma, otros pensaron que podía ser un tongo.

“Y esa persona detrás suyo, cuéntenos ¿quién es?”, “¿Vio la persona detrás de usted en su historia?”, “En el video de las paltas la penan tía!! Revise”, fue parte de lo que le dijeron de inmediato.

Eso sí, hasta el cierre de esta nota, Helhue Sukni no se refirió al tema. ¿Habrá sido efectivamente una presencia paranormal o sólo una broma de la abogada?