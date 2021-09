Logan Williams: Se conoció la causa oficial de muerte del actor de “The Flash”

En 2020 se dio a conocer la muerte de Logan Williams, joven actor de la serie The Flash. Y recién durante esta jornada salió a la luz la causa oficial de su fallecimiento.

El 2 de abril del 2020 fue la madre del joven, Marlyse Williams, quien dio a conocer la devastadora noticia. “No puedo abrazar a mis padres, que acaban de perder a su único nieto. Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella”, declaró a los medios.

Con tan solo 16 años, su partida causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y en aquel momento no se revelaron detalles de la causa de su deceso.

Según informó el New York Post, en referencia al informe forense, el canadiense sufrió una intoxicación por drogas ilícitas. Según las pruebas realizadas, Williams murió por una sobredosis de fentanilo, un analgésico opiáceo.

El joven intérprete llevaba tres años luchando en contra de su adicción a las drogas, un problema que surgió siendo apenas un niño.

Ante esta situación, su madre señaló que “su muerte no será en vano“, apuntando a que se debe crear conciencia sobre la adicción a estos medicamentos.

En el caso de Logan Williams, se atribuye el abuso de sustancias a que la instancia de castings fueron “demasiado estresantes” para él, razón por la cual comenzó a experimentar con drogas a una temprana edad, empezado con la marihuana y terminando con el consumo de fentanilo, enarcótico con una potencia superior a la morfina, la que acabó con su vida.

El actor saltó a la fama gracias a interpretar a Flash en su infancia. Además, tuvo apariciones en la serie Invisibles y en Sobrenatural. Su último trabajo en televisión fue en Cuando habla el corazón, en el papel de Miles Montgomery.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC

— John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) April 3, 2020