Los polémicos dichos de Charlie Watts sobre David Bowie: “No era un genio”

Tras confirmarse la muerte de Charlie Watts este martes, una serie de homenajes y entrevistas han salido a flote en redes sociales, tras la vasta trayectoria del músico de The Rolling Stones, incluyendo una opinión sobre David Bowie.

Entre ellas, una entrevista que dio el baterista a The Guardian en 2016, cuando expresó una serie de polémicos dichos sobre el músico.

No es un secreto que David Bowie y Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, compartían una gran amistad. Además de una serie de rumores “amorosos”, ambos grabaron en conjunto Dancing In The Street.

Sin embargo, al parecer Charlie Watts no compartía la misma admiración por Bowie que su colega Mick.

En la citada entrevista, Watts expresó tras la reciente muerte de David Bowie en enero de 2016 que estaba sorprendido por la gran aflicción que provocó el fallecimiento del artista.

“Pensé que la gente se habría sentido muy triste, obviamente, y él era un tipo encantador y escribió un par de buenas canciones. Pero para mí, él no era un genio musical”, aseveró Charlie Watts a pesar de la gran influencia musical y artística de su colega David Bowie.

Hay que recordar que Bowie murió el 10 de enero de 2016 a los 69 años.