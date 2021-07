“Me sentí fracasada”: María Luisa Godoy reveló detalles de su fallido y desconocido matrimonio

Durante la grabación del programa Podemos Hablar de Chilevisión, María Luisa Godoy reveló antecedentes de su matrimonio anterior a su relación con Ignacio Rivadeneira, el cual calificó como “doloroso” y “fallido”.

“No mucha gente sabe que yo me casé, no de mi marido actual, el papá de mis hijos y todo. Y claro, esa separación me costó. Me casé a los 26 años, como que nadie sabe, no existe”, partió diciendo la animadora del Festival de Viña.

Bajo este contexto, Godoy expresó que la relación empezó siendo “un pololeo muy largo, de muchos años, pero duró muy pocos meses el matrimonio, fue súper corto y me costó mucho superarlo. Me sentí fracasada y me costó hartos años superarlo”.

Además, María Luisa Godoy se refirió a ese sentimiento de fracaso en su primer matrimonio, haciendo hincapié en que recuerda ese tiempo de su vida, como algo oscuro. “Ha sido la vez que me sentí más fracasada, me sentí muy mal. Fue la época que durante un año me sentí muy mal, de tener harta pena te diría que lo superé como a los dos años.

Cabe destacar que el capítulo será formato especial solo de mujeres, se transmitirá este viernes y se reunirán a María Luisa Godoy, Perla Ilich, Angélica Castro, Daniela Aránguiz y Camila Flores. Ahí, la animadora detallará aspectos desconocidos de su vida, como lo fue su primer y fallido matrimonio de solo meses.