Ruby Rose fue hospitalizada tras serias complicaciones en una cirugía

La actriz, modelo y presentadora de televisión Ruby Rose, reveló que tras una serie de complicaciones en una cirugía decidió contactar a emergencias, sin embargo, ningún centro asistencial le permitió ser hospitalizada de manera inmediata.

La intérprete de Stella en la serie de Netflix Orange is the New Black, escribió a través de su cuenta de Instagram “he recibido un tratamiento, y tuve que pasar por una cirugía, hasta ahí todo bien” comenzó diciendo.

Junto con lo anterior, la actriz también conocida por sus papeles en Batwoman y Supergirl, agregó “entonces ayer tuve algunas complicaciones, y tuve que llamar a urgencias“. Tras el llamado, Rose constató que la ambulancia que la recogió acabó dando varias vueltas sin tener éxito.

Ruby Rose fue hospitalizada

“Han estado rechazando a gente toda la noche. Y mi caso era bastante serio. Aguanté un poco más, y tuvimos la suerte de que un hospital finalmente me aceptara”, añadió la modelo en referencia a la gran cantidad de gente que está acudiendo a los centros asistenciales a causa de la contingencia sanitaria.

Por último, la actriz ha querido también mandar un mensaje de agradecimiento a los equipos de salud y su “increíble” trabajo cuidando de ella. Asimismo realizó un llamado a sus seguidores a vacunarse contra el covid-19. “Intenten mantenerse a salvo. Vacúnense si pueden, por favor. No tiene que ser tan duro para todo el mundo y no puedo ni imaginar toda la gente que está teniendo situaciones mucho más serias ahora mismo“, sentenció.