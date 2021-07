“Podría estudiar un poco más”: Vasco Moulian aconsejó a Diana Bolocco en su rol en el matinal de Mega

El actor y exejecutivo de TV, Vasco Moulian, se refirió al rol que cumple la periodista Diana Bolocco en el matinal de Mega, Mucho Gusto, y su relación con sus compañeros de estudio, Paulina Allende y José Antonio Neme.

En el podcast La Hora Mediática, el director de teatro habló sobre diversas figuras de la televisión, comparando el desempeño de Tonka Tomicic y Bolocco como competidoras en el bloque de la mañana. “Tonka no tiene ni siquiera sentido del humor, o su sentido del humor lo encuentro fome. Con la Diana yo por lo menos me río un poco más”, comenzó afirmando.

Bajo este contexto, Moulian agregó: “Pero para no perder mi esencia, que es la honestidad, con todo el respeto del mundo y esto no es personal, estoy de acuerdo que Diana debiese estudiar un poquito más en el sentido de entender qué está pasando afuera. Es como los fanáticos (del fútbol)”.

La crítica de Vasco Moulian a Diana Bolocco

A partir de sus dichos, el exejecutivo de televisión fue más allá y criticó de forma más específica la labor de Diana Bolocco, con quien compartió en el matinal de Mega cuando le tocó comentar el Festival de Viña 2020.

“Siempre hablo de los fanáticos. Son personas que miran hacia adelante y miran hacia atrás, pero no ven el partido. También hay rostros que no están mirando Chile y que creen que Chile está ardiendo. La Diana podría estudiar un poco más para hacerle el contrapunto a la Paulina de Allende y a Neme. Porque sino pasa a un segundo plano, donde Neme queda como justiciero, se roba toda la película y se queda con la Paulina en la misma tecla”, agregó.

“Eso es lo malo que también pasa, que los matinales se van poniendo corales y cuando los programas se ponen corales y no hay conflictos estamos en un problema”, sentenció Moulian.