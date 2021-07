Alberto Plaza da positivo por covid-19 y debe postergar concierto en Lima

El cantautor chileno, Alberto Plaza, a través de sus redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, informó que tuvo que cancelar una presentación en Lima que tenía el día 23 de julio porque, al momento de realizar el test preventivo para salir del país, el examen dio positivo por covid-19.

“Cuando me fui a hacer el test, di positivo. Así que me mandaron a encerrar. Y aquí estoy, en mi estudio, donde voy a estar 10 días”, relató Alberto Plaza en la publicación sobre su contagio de covid-19. Agregó además que “yo me siento muy bien pero hay que estar en este encierro. Lamento mucho no haber podido estar con ustedes amigos queridos de Lima”.

Cabe destacar que el autor de canciones como “Milagro de abril”, “Ahora es Miguel” o “Que cante la vida”, y que vive actualmente en Estados Unidos junto a su familia, informó que el show que debió cancelar, se postergó para el 19 de agosto. “Yo mientras desde aquí les voy a ir comunicando las novedades”, concluyó en su publicación.