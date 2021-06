Mila Correa fue hospitalizada tras contagiarse de covid-19: “Por primera vez desde que me detectaron cáncer, lloro, y lloro de impotencia”

La exchica reality, Mila Correa, a quien le descubrieron en octubre de 2020 cáncer de mama y contra el cual actualmente lucha, fue hospitalizada este domingo tras contagiarse de covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de Amor a prueba compartió una cruda imagen, donde aparece recostada en una camilla.

“Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir es que la gente tome conciencia. Llevo meses cuidándome, meses, privándome de todo, privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer”, comenzó escribiendo junto a la publicación.

“El día de hoy me encuentro en urgencias. He vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo. Digo infelizmente, porque por culpa de irresponsabilidad de terceros me dio covid“, expresó.

Mila Correa: “Lloro de impotencia”

“Hoy, por primera vez desde que me detectaron cáncer, lloro, y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo. Sé que saldré victoriosa de esta, Diosito, Sé que nunca me desamparas”, sostuvo.

Finalmente, espetó: “¡Sean responsables! Si tienes covid, alguien en tu casa tiene, o tienes sospecha, quédate en casa. Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad”.

Mila Correa aclaró que iba a ser hospitalizada minutos después del post, por lo que no tendrá acceso a su celular. De igual forma, agradeció a sus seguidores por el cariño y vibras positivas.

Revisa aquí la publicación: