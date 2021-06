Ricky Martin tiene pocas ofertas para actuar: “Si es porque soy gay, es triste”

Ricky Martin es uno de los músicos latinos más exitosos, pero también es un gran actor. Su carrera en las artes escénicas comenzó cuando él era muy pequeño, haciendo comerciales en su natal Puerto Rico. Dio un importante salto en 1994, cuando apareció en la teleserie norteamericana “Hospital General“, donde con su larga melena, interpretaba a Miguel Morez.

Al año siguiente de su paso por televisión, tuvo una breve estadía en Broadway, actuando en Les Miserables. Fue entonces cuando publicó su disco “A medio vivir“, en 1995, que tuvo excelentes críticas y que lo llevó a interpretar la canción del mundial de Francia 1998. En 2018 tuvo un destacado papel en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, logrando una nominación a un Emmy.

Ricky Martin no se pone restricciones a la hora de trabajar. “Amo actuar. Estoy esperando esos guiones, esos geniales guiones. Puedo interpretar a un gay, a un heterosexual, puedo ser un asesino en serie. Puedo actuar de latino, pero también puedo ser europeo. Estoy listo. Solo dámelo, hombre. Dámelo“, dijo Martin a la revista People.

“Solo quiero hacer cualquier cosa que tenga que ver con la actuación. También amo el teatro, quiero contar una historia. Eso es lo que quiero. Quiero contar una historia importante y quiero cambiar la forma en que la gente ve la vida en general hacia una forma más optimista”, añadió el intérprete.

La decepción de Ricky Martin

Ricky Martin pensó que tras el papel de la pareja de Versace, le llegarían muchas ofertas para actuar. Pero no fue así. “No sé si no estoy consiguiendo roles porque soy gay”, admite. “Pero si ese es el caso, es realmente triste. Voy a seguir trabajando hasta que la vida sea diferente”.

Hace 4 años, un productor del sello de Martin, le dijo al Rey del Pop Latino que si no hubiera salido del clóset estaría vendiendo más discos. “Eso fue algo que realmente me afectó. Y yo estaba como, ‘¿Realmente estoy lidiando con esto? ¿No ponen mi música en este país porque soy gay? ¿Está sucediendo esto realmente?”, relató.

Recordemos que Ricky Martin habló sobre su orientación sexual en marzo de 2010, y siete meses después lanzó su libro “Yo”. Actualmente, la voz de “Livin’ la vida loca”, se encuentra concediendo entrevistas con motivo del mes del orgullo LGBTIQ+, y preparando un single en colaboración con la cantante chilena Paloma Mami.