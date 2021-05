Lady Gaga confesó que pasó por un “gran brote psicótico” tras ser violada a los 19 por un productor musical

En una sincera y emotiva entrevista con Oprah Winfrey y el príncipe Harry en The Me You Can’t See, un nuevo programa de Apple TV sobre salud mental, Lady Gaga hizo un confesión que sorprendió a muchos.

Y es que la cantante reveló que pasó por un “gran brote psicótico” después de ser violada a los 19 años.

Según contó la intérprete de “You and I”, todo sucedió cuando un productor musical la amenazó con destruir todas sus grabaciones si no se desnudaba y tenía relaciones sexuales con él.

Durante el incidente que marcó un antes y un después en la vida de la cantante estadounidense, ella estuvo “prácticamente desmayada”.

El trauma, explicó Gaga, la hizo vomitar y enfermarse por días, además de tener consecuencias físicas y mentales duraderas. “Durante varios años no fui la misma chica”, aseguró.

La reconocida artista nunca reveló el nombre del hombre que la violó, pero dijo que pasó por episodios de autolesión en un intento por resolver el caso.