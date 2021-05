Le envía fotos y audios: Karen Bejarano funó a mujer que la acosa por Instagram

A través de sus Instagram Stories, Karen Bejarano denunció a una mujer que la acosa, enviándole desubicadas fotos y audios.

“Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte”, comenzó escribiendo la exchica Mekano, para luego aclarar que esta persona es “tecnóloga médica”, según lo que se ve en la imagen que compartió.

Este mal rato aterriza en la vida de Bejarano justo un mes después que ella revelara que estuvo internada en una clínica psiquiátrica.

En ese entonces, la comunicadora le contó a sus fans que “tuve que estar internada para entender que la única persona que puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo. Quiero agradecerles de ante mano a todos ustedes, las muestras de cariño y el respeto que tendrán x todo el proceso que atravieso, que a pesar de ser uno de los momentos más difíciles de mi vida, es también el momento donde más me he amado“.