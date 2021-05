“No estoy separada”: China Suárez nuevamente desmiente rumores de quiebre con Benjamín Vicuña

La actriz María Eugenia Suárez utilizó sus redes sociales para referirse a los rumores de quiebre con Benjamín Vicuña, los cuales comenzaron a surgir luego que ella viajara a Estados Unidos con sus hijos.

El viaje de la argentina provocó que muchos comenzaran a decir que se fue al país norteamericano, dado que había finalizado su relación con el chileno.

Sin embargo, según contó la protagonista de Casi Ángeles en Instagram, la cosa no es así, ya que viajó para conocer al bebé de la diseñadora Sofía Sarkany, quien falleció hace algunas semanas tras una larga batalla contra el cáncer.

“Es un tema delicado y a eso fui”, aseguró a través de Instagram, para luego aclarar que su viaje estaba agendando para dos semanas antes, pero que el covid-19 le había impedido emprender vuelo.

“No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no, esta vez no”, dijo, enfatizando que “no hay ni crisis ni nada” con Vicuña.