Los emotivos saludos de famosos chilenos en el Día de la Madre: algunos compartieron antiguas fotografías familiares

Este domingo se celebra el Día de la Madre, fecha en la que miles de usuarios de redes sociales han aprovechado de homenajear a sus mamás en todo el mundo. Como era de esperar, varios famosos también han compartido algunas palabras e imágenes dedicadas a sus progenitoras.

Una de ellas fue la actriz Paz Bascuñán, quien publicó una foto junto a su mamá, Mariana Aylwin. “Genia, genial, entretenida, valiente, auténtica, chora, linda. Que suerte tengo de ser tu hija”, escribió.

“Monito” Vidal, hijo de futbolista Arturo Vidal -que tiene más de 414 mil seguidores en Instagram– dedicó un extenso mensaje a su mamá, María Teresa Matus. “Gracias aquella mujer que siempre me protege, que siempre me da amor cuando lo necesito y también cuando no. No tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por mí”, escribió en parte del relato.

El comunicador Francisco Saavedra decidió publicar una antigua fotografía junto a su madre para conmemorar este día. “Pasa el tiempo, pero no el amor. Con este recuerdo saludo a mi viejita linda en su día y le mando un abrazo a todas las mamás de Chile y el mundo. Su amor es incondicional, el más fuerte y el que nos permite a nosotros, sus hijos, cumplir nuestras metas y sueños. Te amo mamá”, expresó.

La actriz Catalina Guerra decidió compartir un homenaje a su mamá y colega Gloria Münchmeyer, publicando una fotografía de su infancia y otra de la actualidad. “¡Feliz día mamita preciosa! Nunca dejaré pasar la oportunidad de decirte cuánto te quiero y te admiro. Gracias por enseñarme cuáles son las cosas realmente importantes de la vida… gracias por tus sabiduría, gracias por tus permanentes gestos de amor, por tus cuidados, por nuestras conversaciones largas. Gracias por tu valentía y profundidad, por tu sentido del humor, ¡gracias por tus ataques de risa! ¡Eres una tremenda mujer! Qué suerte ser tu hija. Te amo”, expresó.

Karla Melo publicó una bella foto junto a su mamá deseándole un feliz día y a aquellas de todo el mundo.

Por su parte, el doctor Cristián Arriagada recordó a la fallecida madre de su hijo “Pedrito” Milagros, Javiera Suárez, y a su también fallecida mamá, con una foto de ambas. “A las que son y a las que serán. A las que no han podido ser y a las que viven el rol de mamá todos los días. A las que están y a las que hoy nos acompañan desde otra dimensión… A todas ustedes ¡Feliz Día de la Madre! Son el pilar de la sociedad, de la familia y de la humanidad. Toda mi admiración y respeto. Un beso enorme y un abrazo en este día, especialmente a mi mamá y a Javiera, que desde el Cielo nos guía…”, expresó.

El músico y empresario de paltas Leopoldo Méndez publicó una foto con su mamá. “Feliz día a la madre de las madres. ¡Te amo mi vieja hermosa guerrera”, expresó.

El animador Rafael Araneda también publicó una foto con su mamá. “Brindo con foto del recuerdo por mi madre. Te adoro viejita linda. Feliz día mamá. Aprovecho de saludar a todos aquellas mujeres que son madres. Y que lo han hecho desde el corazón y desde el amor. Muchas veces más allá de la sangre y mucho más allá de la razón. Abrazo enorme para ellas y mi más profundo respeto”, escribió.

El cantante Américo compartió una íntima postal familiar junto a sus y hijos y esposa. “Nosotros ya estamos celebrando (hinchando) a mamita… jajajaja Aquí apretaditos pero abrigaditos. Les dejamos un besito familia”, escribió junto a la imagen.

El animador Julián Elfenbein publicó un antiguo registro de su madre, Viviana Kaufmann. “Pupy eres única, especial, solidaria, compañera, leal, bella. Eres la q nunca falla. Gracias por todo….hoy y siempre. Te amo mamá. Feliz Día a todas las madres del planeta. A las que están con sus hijos y especialmente a aquellas que no tienen hoy esa oportunidad. A todas y cada una de ustedes mi amor eterno”, dijo.

En esta misma línea, el fotógrafo Jordi Castell publicó una foto de su mamá tomada durante su juventud. “Mi santa madre. Me trajiste a este mundo y es el mejor regalo que pudiste haberme dado. Y a todas ustedes mamás, que se desviven y han terminado siendo pilares en sus familias, que pasen un día lindo”, escribió.

Finalmente, la cantante Mon Laferte le dedicó unas palabras a su fallecida madre, extraídas de su canción Te vi, de su último álbum. “Cuando yo vivía dentro de tu panza, no me conocías y ya me cantabas. Feliz día mamita y a todas las mamás”, escribió.