Le dijo que lo hackearon: Adriana Barrientos “funó” a hombre que le enviaba mensajes por Instagram

Adriana Barrientos usó sus redes sociales para funar a un hombre que le enviaba desubicados mensajes por Instagram.

A través de sus Stories, la modelo compartió un pantallazo de los mensajes que le escribía el sujeto, quien fue identificado como Fernando.

Comentarios como “Ufff”, “Te puedo ir a secar?” y “hablemos por otro lado mejor o por teléfono más tarde” fue algunos de los que le envió.

Sin embargo, al ver que la “Leona” lo había expuesto, el desconocido cambió su discurso, asegurando que le habían hackeado la cuenta.

“Hola ¿Cómo estás? Me hackearon la cuenta. Estoy viendo cómo solucionar el problema, sorry los malos ratos, pero estoy impactado. Estoy casado y mi señora embarazada. No quiero tener problemas con esto“, le escribió.

Esta no es la primera vez que Adriana denuncia a usuarios de la red social que le envían desagradables comentarios, pues hace algún tiempo aseguró estar “absolutamente superada” con la situación.