“Todo el mundo le teme”: Kelly Osbourne se lanzó contra la cultura de la cancelación

Kelly Osbourne arremetió contra la “cultura de la cancelación” en redes sociales, en una reciente entrevista con Extra TV.

Las declaraciones de la cantante surgen luego que su madre, Sharon Osbourne, tuviera que salir del programa The Talk tras ser acusada de racismo.

Primero que todo, la presentadora de televisión comentó que “el mundo da miedo, pero es un honor ser parte de él cuando ocurren cambios maravillosos“.

“No sabía lo que estaba pasando en este país, porque pensé que era suficiente no ser racista. Pero hay que ser constantemente no racista, tenemos que educarnos y aprender, y no tener miedo de cometer errores”, agregó.

En esa línea, la hija de Ozzy Osbourne cree que las personas deben ser corregidas y no condenadas en redes sociales. “Todo el mundo teme a la cultura de la cancelación. Al diablo. Debería haber una cultura de los consejos“, dijo.

“Cometí errores, como mi madre, como todos los demás. Hay dos narrativas en cada historia, y los medios solo te muestran una, la que tiene más clics“, concluyó.