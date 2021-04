Michael Keaton volverá a ser Batman en la película The Flash

Michael Keaton volverá a ser Batman en The Flash, informó el medio The Wrap, que citó a ICM Partners, la agencia que maneja la carrera del actor.

The Flash, cuya producción comenzó el lunes en Londres, estará protagonizada por Ezra Miller.

Durante marzo, Keaton había puesto en duda su participación en la película, debido a la pandemia. “Para ser honesto, ¿sabes lo que me preocupa más que todo esto? El covid. Estoy más atento a la situación del covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa. Eso determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad, alejándome de todos, porque el covid me tiene realmente preocupado. Entonces, eso es lo primero que tengo en mente todos los proyectos. Lo miro y digo, ¿esta cosa me va a matar, literalmente? Y ya sabes, si no es así, hablamos”, dijo a Deadline.

Michael Keaton interpretó a Bruce Wayne en Batman (1989) y Batman Returns (1992), ambas dirigidas por Tim Burton.