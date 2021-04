Julián Elfenbein y la posibilidad de tener un nuevo amor: “Cero opción ni ganas de conocer a alguien”

En un reciente Instagram Live de Fran García-Huidobro, Julián Elfenbein habló sobre sus sentimientos a un año de su separación con Daniela Kirberg.

Consultado sobre la posibilidad de tener una nueva pareja, el rostro de CHV comentó que no, que no está en sus planes.

“Cero opción ni ganas de conocer a alguien. No estoy preparado emocionalmente“, reveló.

Luego, profundizó en que “hoy día no estoy preparado, pero tampoco estoy buscando. (…) No estoy preparado en lo absoluto. Es como que yo te diga ‘oye, ¿te vas a separar…?’ Cuando uno se casa o tiene pareja y forma una familia, como tú lo hiciste en su minuto, o cuando yo me casé con la Daniela, que estuvimos 18 años, uno piensa que ojalá sea para siempre y que vas a envejecer con esa persona“.

“Ese fue mi sueño de la vida. No se dio, mala suerte, ya está“, cerró.