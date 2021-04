“Nunca es tarde para nada”: Protagonista de “El Agente Topo” viaja a Los Ángeles para participar en los Premios Oscar

El protagonista de El Agente Topo, Sergio Chamy, decidió subirse a un avión para viajar a Los Ángeles y formar parte de la ceremonia de los Premios Oscar. La película de Maite Alberdi está nominada en la categoría Mejor Documental.

El anuncio lo realizó el octogenario actor en su cuenta de Instagram, en donde acompañó una fotografía de él con una reflexión sobre los adultos mayores.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida… y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, expresó

“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, ¡para motivarlos!”, escribió Chamy junto a la imagen, en la que se le ve usando mascarilla y protector facial.

Hay que recordar que los Premios Oscar se celebrarán el próximo domingo 25 de abril desde las 20:00 horas y, en nuestro país, serán trasmitidos por Chilevisión.

La ceremonia será presencial, aunque habrá múltiples resguardos para evitar contagios de Covid-19.