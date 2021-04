“Bájate un poquito de la nube”: La dura crítica de Faloon Larraguibel hacía Cami Gallardo

En un reciente episodio de Zona de Estrellas, del canal Zona Latina, Mario Velasco, Vasco Moulián, Cecilia Gutiérrez y Faloon Larraguibel abordaron las polémicas protagonizadas por Camila Gallardo.

Mientras hablaban de la cantante nacional, quien tuvo que ausentarse de los Latin AMAs por ser contacto estrecho y además pagar una millonaria multa por realizar una fiesta clandestina en plena pandemia, la exchica Yingo tuvo duras críticas hacia la joven.

“Encuentro que tiene doble discurso, simplemente. No me gusta (Cami). Me gusta que la gente se de cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos, porque los tiene bien arriba”, partió diciendo.

Luego, le envió un duro mensaje a la intérprete de “Aquí estoy”: “Oye, recién eres una cabra chica. Aprende a respetar las leyes, porque estamos pasando por una pandemia, entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo“.

“Bájate un poquito de la nube”, lanzó, recibiendo mucho apoyo en redes sociales por sus declaraciones.