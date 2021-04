“Solo encuentro amor”: Javiera Acevedo reveló qué llevará dentro del bolso que preparó para su parto

A través de sus redes sociales, Javiera Acevedo reveló qué llevará en el bolso para su parto, el cual está programado para mediados de mayo.

En su comentada publicación, la actriz escribió: “Faltando un mes exacto para mi recibir a mi guagüita,(o menos) les quiero mostrar mi bolsito maternal. Una como madre lo arma intentando planificar todo, sin que le falte nada al bebé y parece algo netamente calculado”.

Luego, agregó que “al ver mi bolso, solo encuentro amor y cariño de mis seres queridos. Regalos de mi madre quien más allá de sus consejos preciosos, sabe que es lo fundamental al momento de estar en una situación tan emotiva, ropa regalada por mis amigas quienes me acompañaron durante todo el crecimiento de mi guaguita, juguetes míos que usaba de niña, que si bien se que mi bebe aun no los puede utilizar, me emocionan por entender el crecimiento por el que pase“.

Finalmente, comentó que “algo que resultaba ser planificado cómo un bolso maternal, se convirtió en un rejunte de amor y recuerdos que me encanta“.