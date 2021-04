Naya Fácil aseguró que es “idéntica” a Kali Uchis en Instagram y la cantante colombiana lo compartió

Este martes, Naya Fácil se hizo viral por un video en que aseguraba que sus fans solían compararla con Kali Uchis, la reconocida cantante colombiana-estadounidense.

A través de Instagram, la influencer nacional contó que “me están comparando con la Kali Uchis, esa que canta: ‘a kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando’. Y bueno tengo que lidiar con eso día a día“.

Pese a que se trata de un chiste por parte de la joven y sus seguidores, la confesión de Naya llegó a la intérprete de “Telepatía”, quien se pronunció al respecto.

Y es que mediante sus Instagram Stories, la intérprete internacional compartió el video de la declaración de Naya Fácil, sorprendiendo a sus fans chilenos y chilenas.