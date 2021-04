Antonella Ríos le respondió a quienes la criticaron por contraer Covid-19 por segunda vez

Este domingo recién pasado, Antonella Ríos reveló que nuevamente se contagió de Covid-19.

Según contó, “lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas. Gracias a mis angelitos y a la gente que me quiere. Me siento hoy mejor (ya me quedan pocos días para salir de esto ). De verdad es un tema difícil porque el virus no discrimina es realmente potente y fuerte”.

Tras revelar la publicación, la actriz nacional recibió desubicados comentarios, los cuales decidió responder a través de sus Instagram Stories.

“A toda la gente que ha comentado, que qué bueno que me enfermé, que por segunda vez. Que, qué inconsciente. Les cuento que no he salido ni a la esquina, ahora me siento mejor, pero mi sensación de miedo y angustia ha sido suprema, quiero decirles que mis recorridos son supermercados, farmacias. Ir a dejarle algunas cosas a mis papás. Ir a buscar a mi hijo, dejarlo”, partió explicando.

“A todos nos puede pasar y en lugares donde menos lo imaginamos”, agregó molesta.

Minutos antes de su descargo, la locutora radial le pidió a sus seguidores y seguidoras que se cuidaran y que no expusieran a sus cercanos.