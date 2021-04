“Dame los cinco”: Britney Spears se vacunó contra el Covid-19 y lo celebró en redes

En medio de las polémicas con su padre y de su reacción al documental Framing Britney Spears, la cantante estadounidense comunicó una buena noticia.

Y es que, a través de redes sociales, Britney Spears anunció que ella y su novio, Sam Asghari, ya se vacunaron contra el Covid-19.

Mediante un video compartido en Twitter e Instagram, la “princesa del pop” celebró el “gran éxito” y también aseguró que no sintió nada.

“La gente en Internet me dijo que era muy, muy malo, como si una bala atravesara el brazo, pero no fue nada, no sentí nada. Estoy bien”, dijo, llenándose de comentarios positivos por parte de sus fans.