Vesta Lugg reveló que es bisexual: “Quiero amar a quien quiera amar”

A través de sus redes sociales, Vesta Lugg recientemente se refirió a su orientación sexual, asegurando que es bisexual.

Esta confesión se originó luego de que un seguidor le preguntara si es “bi”, a lo que ella respondió “True” (verdad).

Luego, explicó: “Creo que la sexualidad es fluida. Y quizás, más niña, por la información que tenía, supuse que, como siempre estuve con hombres, era hetero“.

“Más grande y más libre y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente, viviendo experiencias fluidamente, y que estoy en un ambiente que me lo permite también (no todos tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar. Y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer”, agregó, sacando aplausos por sus palabras.

Recordemos que la chilena-canadiense actualmente tiene una relación sentimental con Pablo Galdames.