Carolina Varleta reveló que sufrió un aborto espontáneo en plena pandemia

En el nuevo capítulo de La Divina Comida, Carolina Varleta reveló que sufrió la pérdida de un embarazo durante la pandemia.

La confesión se dio luego de que el resto de los anfitriones, Carolina Herrera, Gustavo Becerra y Ricardo Fernández, le preguntaran si tendría otro hijo.

Ante esta consulta, la locutora de FMDos sostuvo que no lo sabía, ya que “en pandemia estuve embarazada y tuve una pérdida”.

Luego, detalló que “fue un aborto espontáneo, pero también eso tiene un proceso de mucho dolor físico y emocional”.

Tras causar preocupación en el resto de los invitados, Carolina reconoció que fue un proceso muy triste para ella y su pareja.

Además, Varleta habló sobre Filippa, su hija de tres años. “Ella me dijo que estaba embarazada”, contó, para luego agregar que “estábamos andando en bicicleta y me dice ‘mamá, tú tienes un hermanito ahí’ y yo ‘¡qué!’. Me fui a hacer un test y estaba embarazada“, cerró.