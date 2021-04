Rapero Tekashi 6ix9ine y la pausa en su carrera: “No soy feliz, la fama y el dinero no significan nada para mí”

Un sincero mensaje compartió el rapero Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine, en su cuenta de Instagram este sábado luego de un mes sin mayor actividad musical.

Según explicó el músico en redes sociales, la razón sería su falta de motivación. “Para todos mis fans, los amo… lamento haber estado alejado de la música. En realidad, no soy feliz. La fama y el dinero no significan nada para mí porque no me dan alegría”, comenzó su relato.

Luego, el rapero de 24 años se refirió a su cristianismo: “Digo todo esto porque cuando estás persiguiendo tus sueños en la vida recuerda que Dios es lo primero. Nunca pierdas de vista eso. Él te bendice en la vida porque ve lo bueno en tu corazón y con esa bendición aprendes a bendecir a los demás.

“Continuaré mi viaje para encontrar la felicidad dentro de mí y encontrar la alegría que una vez tuve”, expresó Tekashi junto a un video en el que aparece regalando dinero a un grupo de niños en República Dominicana.

Hay que señalar que si bien la última cancón y video de Tekashi fue publicada hace un mes (ZAZA), antes de ello llevaba cinco meses inactivo.

En tanto, su último disco fue Tattle Tales, el que estrenó en septiembre de 2020. Sus últimos años han sido acontecidos, ya que estuvo bajo arresto domiciliario tras ir a prisión dos años. En octubre pasado cayó en el hospital tras una sobredosis de cafeína y pastillas para adelgazar.